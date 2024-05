Weitere Condor Linie ab Leipzig Halle

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Die Fluggesellschaft Condor nimmt in der Sommersaison zwei weitere Ziele ab dem Flughafen Leipzig Halle ins Programm auf.

Ab dem 17. Mai wird Jerez de la Frontera in Südspanien jeweils freitags und sonntags angeflogen. Nach Agadir in Marokko bietet Condor ab dem 20. Mai immer montags Flüge an. Mit bis zu 56 wöchentlichen Abflügen zu 14 Zielen ist Condor am Flughafen Leipzig/Halle die Nummer eins unter den Ferienfluggesellschaften. Angeflogen werden Ziele in Ägypten, Griechenland, Marokko, Portugal, Spanien und der Türkei.

Insgesamt umfasst der Sommerflugplan des Flughafen Leipzig/Halle 29 Sonnenziele in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Italien, Portugal, Tunesien, Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kroatien, Albanien sowie Rumänien.