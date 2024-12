airBaltic fliegt von Innsbruck nach Riga

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

Ein Erstflug aus Riga war das Highlight am vierten Adventsonntag am Flughafen Innsbruck. Um 12:20 Uhr landete mit einer kleinen Verspätung ein moderner Airbus A220-300 von airBaltic mit 121 Passagieren am Flughafen Innsbruck.

Die lettische Fluglinie airBaltic bedient die neue Strecke im Zeitraum von 22. Dezember 2024 bis inklusive 23. März 2025 jeden Sonntag und wird zahlreiche Gäste aus dem baltischen Raum nach Tirol bringen. Die Passagiere auf dem Erstflug wurden auf besondere Art begrüßt.

Mit airBaltic wurde ein weiterer neuer Airline-Partner am Flughafen Innsbruck erstmals begrüßt.

Die lettische Fluglinie bietet ab ihrer Heimatbasis Riga mehr als 80 Destinationen in Europa, im Nahen Osten, in Nordafrika und der Kaukasusregion an. Die neue Verbindung nach / von Innsbruck stellt eine attraktive Möglichkeit sowohl für lettische Gäste als auch für Tirolerinnen und Tiroler dar, die umgekehrt Riga kennenlernen möchten.

Bei der Flugzeugflotte setzt airBaltic ausschließlich auf moderne Fluggeräte des Typs Airbus A220-300 mit einer Sitzplatzkapazität von 148 Sitzplätzen. Die Flotte zählt mit ihren 49 Fluggeräten zu einer der jüngsten Flotten Europas und ist erstmalig in Innsbruck zu sehen.

Der heutige Erstflug wurde von einem Begrüßungskomitee empfangen. Die airBaltic-Crew und Gäste freuten sich sehr über den besonderen Empfang.

Auch der stv. Flughafendirektor Patrick Dierich ließ es sich nicht nehmen, den Erstflug persönlich willkommen zu heißen: „Es ist uns eine Freude, airBaltic als neuen Airline-Partner bei uns begrüßen zu können, und wir wünschen der Strecke viel Erfolg für die erste Wintersaison bei uns.“

Auch Thomas Ramdahl, SVP Network Management bei airBaltic, freut sich über ihre neue Strecke: „Wir freuen uns, die Präsenz von airBaltic in Österreich auszubauen, diese neue Strecke zu eröffnen und Innsbruck mit der pulsierenden Stadt Riga zu verbinden – der Heimat von airBaltic. Wir sind unseren Partnern am Flughafen Innsbruck für die Zusammenarbeit dankbar und freuen uns darauf, den Reisenden vor Ort die Möglichkeit zu bieten, dieses Juwel des Baltikums zu erleben“.

Die wöchentlichen Flüge werden jeden Sonntag zwischen 22. Dezember 2024 und 23. März 2025 durchgeführt. Im Februar und März ändern sich nur die Flugzeiten.