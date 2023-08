Air India erwartet Dreamliner im Oktober

Falls sich beim Boeing 787 Dreamliner Programm im Zulassungsprogramm keine weiteren Verzögerungen mehr einschleichen, möchte Boeing in diesem Jahr an die zwanzig Dreamliner ausliefern.

Neben ANA und Japan Airlines gehört Air India zu den ersten Fluggesellschaften, die in diesem Jahr ihre ersten Boeing 787 Dreamliner in Empfang nehmen können. Die erste Auslieferung an ANA ist weiterhin für Juli 2011 geplant. Air India kann ihren ersten Boeing 787 Dreamliner voraussichtlich im Oktober 2011 bei Boeing in Seattle abholen. China Southern wird auch noch im laufenden Jahr einer der zwanzig zur Auslieferung für 2011 geplanten Dreamliner erhalten.