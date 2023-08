Serien Boeing 787 Dreamliner abgehoben

Am 19. Januar 2011 ist ZA102, der erste Boeing 787 Dreamliner aus der Serienproduktion, zu seinem erfolgreichen Jungfernflug abgehoben.

ZA102 ist auf N1006F registriert und wird im Flugtestprogramm für die ETOPS Flüge herbeigezogen, um die reguläre Testflotte in dieser Aufgabe zu unterstützen. Der Erstflug dauerte lediglich eine Stunde. ZA102 wird später an All Nippon Airways ausgeliefert und ist mit Trent 1000 Triebwerken von Rolls Royce ausgerüstet. Die sechs Dreamliner Testflugzeuge haben während 819 Flügen bereits mehr als 2525 Flugstunden absolviert. Boeing wird den ersten Dreamliner im dritten Quartal an ANA ausliefern.