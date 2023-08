ANA bestellt 15 Boeing 787-9

Der Dreamliner Erstkunde All Nippon Airways wandelt einen Teil ihrer Bestellung für die Boeing 787-8 in das größere Modell 787-9 um.

Japans All Nippon Airways ist Erstkunde für den Boeing 787 Dreamliner und hat bislang 55 Boeing 787-8 in Auftrag gegeben. ANA hat die Bestellung kürzlich modifiziert und wird 15 der 55 bestellten Dreamliner in der größeren 787-9 Version erhalten. Mit den 787-9 will All Nippon Airways voraussichtlich ihre im Inlandverkehr eingesetzten Boeing 777-200 ergänzen und ersetzen. Der 787-9 wird für das Inlandstreckennetz mit etwa 400 Sitzen ausgelegt werden und damit 100 Passagiere mehr aufnehmen können als der kleinere 787-8.