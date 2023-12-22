Dritter SunExpress Golf Cup

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

Bereits zum dritten Mal hat SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, zum Touristiker-Golfturnier im türkischen Belek eingeladen.

Die von Skytrax als beste Ferienfluggesellschaft in Europa ausgezeichnete Airline empfing mehr als 50 Expedientinnen und Expedienten zum Abschlag in mediterranem Ambiente. Dabei wurde nicht nur das Golf-Handicap verbessert, sondern auch über das SunExpress-Flugprogramm 2024 und die Golfreisen-Angebote des Ferienspezialisten gesprochen.

„Auch dieses Jahr war unser Golfturnier wieder ein großer Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir unseren Expedientinnen und Expedienten die Vorzüge von Antalya und Belek als präferierte Winterdestination unter den türkischen Golfzielen ganz persönlich näherbringen“, sagte Michael Schober, SunExpress Senior Manager B2B Relations. „Der geplante Streckenausbau im kommenden Jahr sowie die steigende Nachfrage nach unseren Golfprogrammen gaben dem diesjährigen SunExpress Golf Cup zudem einen wunderbaren Rahmen.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, dem vereinigten Königreich, den Niederlanden und Tschechien genossen ein paar abwechslungsreiche Tage als Gäste des Lykia World Hotels. Das Finale des diesjährigen SunExpress Golf Cup fand auf dem angrenzenden Links Golf Course statt. Unterstützung gab es durch die Millennium Holiday Group sowie Gloria Serenity und den Maxx Royal Montgomery Golf Course.

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