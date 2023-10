Viele Passagiere bei SunExpress

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress befördert seit Jahresbeginn 10 Millionen Passagiere und verlängert die Saison mit über 2.000 zusätzlichen Flügen.

Die führende Ferien-Fluggesellschaft aus der Türkei blickt auf einen erfolgreichen Sommer zurück: SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, verzeichnet Passagierrekorde, einen enormen Kapazitätsanstieg und anhaltende Nachfrage an Passagieren, die die Türkische Riviera und Anatolien entdecken wollen. Entsprechend verlängert das Unternehmen auch die Saison und stockt den Flugplan bis Ende des Jahres um 2.000 weitere Flüge auf.

Im Rahmen einer Presseveranstaltung am 11. Oktober 2023 in Hamburg gab Dr. Max Kownatzki, CEO von SunExpress, Einblicke in die aktuelle Performance der Fluggesellschaft für 2023 und in die Prognosen für die Wintersaison. „Die Nachfrage nach Reisen in die Türkei war höher als im Jahr 2019. In den ersten drei Quartalen 2023 konnten wir eine Auslastung von 88 Prozent erzielen. Zudem haben wir fast 10 Millionen Passagiere befördert, was ein neuer Rekord für uns ist. Unserem Ziel, bis zum Ende des Jahres 12 Millionen Passagiere an ihr Wunschziel zu bringen, sollte somit nichts mehr im Wege stehen“, betont Kownatzki.

Die Fluggesellschaft, die kürzlich von Skytrax als „Best Leisure Airline in Europe“ ausgezeichnet wurde, kann in diesem Jahr auf den größten Streckenausbau in ihrer Firmengeschichte zurückblicken. Insgesamt wurden in diesem Sommer 26 neue Strecken zum Netz hinzugefügt, davon zehn im DACH-Raum. Auch die Flotte hat enormen Zuwachs bekommen: Aktuell fliegt SunExpress mit 66 Flugzeugen insgesamt 175 Routen in 30 Ländern.

Den Fokus legt SunExpress traditionell auf den sogenannten VFR-Verkehr (Visiting Friends and Relatives) sowie auf Feriengäste, die den grauen Alltag gegen ein paar Tage in der sonnigen Türkei eintauschen möchten.