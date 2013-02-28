Etihad kauft London Heathrow Slots

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi wird drei London Heathrow Slotpaare von der indischen Jet Airways abkaufen.

Die Ab- und Anflugzeitfenster auf dem Grossflughafen London Heathrow sind heiss begehrt, so ist es nicht verwunderlich, dass Etihad für die drei Slots 70 Millionen US Dollar auf den Tisch legt. Die Vereinbarung zwischen Etihad Airways und Jet Airways wurde am 26. Februar 2013 unterzeichnet, die Slots werden vorläufig weiter durch Jet Airways eingemietet. Etihad Airways unterstreicht mit diesem Kauf die Wichtigkeit von London Heathrow für die stark expandierenden Golf Airlines. Der britische Markt ist einer der attraktivsten, um Umsteigepassagiere über die drei grossen Drehkreuze Abu Dhabi, Dubai und Doha zu generieren.