SunExpress wird ausgezeichnet

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress hat bei den Global Brand Awards 2023 gleich zweimal gewonnen. Die Investition in ein ausgeklügeltes Marketing hat sich in Deutschland und der Türkei ausgezahlt.

Das Unternehmen nahm den Preis in der Kategorie „Fastest Growing Airline Brand“ sowohl für Deutschland als auch für die Türkei mit nach Hause.

„Wir kommunizieren medien- und geräteübergreifend. So sammeln wir wertvolle smarte Daten, steigern unsere Marketing-Performance deutlich und setzen unsere Ressourcen gleichzeitig effizient ein. Wir sind stolz darauf, dass wir für diesen Ansatz und unsere erbrachte Markenleistung nun gleich in zwei Märkten, Deutschland und der Türkei, den Global Brand Award erhalten haben“, sagt Benedikt Sieweke, CMO von SunExpress. „Unser Fokus wird auch in Zukunft klar darauf liegen, neue Potenziale im Markt zu identifizieren und diese zu erschließen. KI wird hierzu mehr denn je beitragen und unsere Kundenkommunikation noch schneller, besser und effizienter gestalten.“

Das Unternehmen erhielt die zwei Auszeichnungen, nachdem es seine Marken-KPIs dank des innovativen Marketingansatzes in beiden Ländern innerhalb eines Jahres deutlich steigern und Streuverluste minimieren konnte. Es ist das erste Mal, dass der Titel an SunExpress verliehen wurde.

Die Awards vergibt das Global Brand Magazin, eines der führenden Markenpublikationen. Sie zeichnen jedes Jahr internationale Unternehmen aus, die besonders herausragende Marketingstrategien haben. 2023 wurden sie zum elften Mal vergeben.