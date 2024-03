SunExpress ist auf Wachstumskurs

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress vermeldet für das vergangene Geschäftsjahr Rekordzahlen, der Ferienflieger konnte mehr als 12,6 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.

Ein neuer Passagierrekord, die größte Flugzeug-Bestellung der Unternehmensgeschichte und neue Partnerschaften innerhalb und außerhalb der Luftfahrt-Branche: SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Insgesamt hat die Airline 12,6 Millionen Passagiere an ihr Wunschziel gebracht, davon alleine 7,6 Millionen aus der DACH-Region. Den Sitzladefaktor konnte das von Skytrax als „Beste Leisure Airline in Europa“ ausgezeichnete Unternehmen mit 85% auf dem hohem Vorjahres-Niveau halten. Der Ferienspezialist erzielte einen Umsatz von 1,8 Mrd. Euro in 2023, 21% mehr als im Vorjahr. Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) lagen mit 146% deutlich über dem Vorkrisen-Niveau von 2019.

„Die Türkei steht weiterhin ganz oben auf der Liste der Reisenden. Die hohe Nachfrage des vergangenen Jahres setzt sich fort und zeigt sich in den Buchungszahlen für das laufende Jahr, die bereits 23 Prozent über denen des Vorjahres liegen. Die Türkei punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einem vielfältigen Angebot für Reisende. Wir haben unsere Direktverbindungen aus der DACH-Region in die Türkei deshalb weiter ausgebaut", sagt Max Kownatzki, CEO von SunExpress. „Im Markt stehen die Signale auf Wachstum und wir wollen mit dem Markt wachsen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden wir unsere Flotte verdoppeln, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und eine größere internationale Präsenz zu erreichen."

Als führende Airline zwischen der DACH-Region und der Türkischen Riviera und Anatolien beförderte SunExpress 2023 über 50% der Reisenden aus Deutschland in die Türkei. Mit 6,2 Millionen deutschen Besuchern zählte die Türkei 2023 zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen.

10 neue Strecken, 8,4 Millionen Passagiere aus der DACH-Region im Jahr 2024 erwartet

SunExpress erweitert sein Streckennetz in der Sommersaison 2024 insgesamt um 28 neue Routen. Auf die DACH-Region entfallen davon 10 Strecken. Insgesamt bedient SunExpress in diesem Sommer 117 Strecken von 21 Abflughäfen aus dem deutschsprachigen Raum zu 18 Zielen in der Türkei. Der Ferienspezialist erwartet bis Ende des Jahres insgesamt mehr als 15 Millionen Passagiere zu befördern. 8,4 Millionen davon sollen auf Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entfallen.

Verdopplung der Flotte innerhalb der nächsten zehn Jahre: innovative Ansätze zur weiteren Stärkung des Geschäfts

Mit der letztjährigen größten Flugzeug-Bestellung der Unternehmensgeschichte von bis zu 90 Flugzeugen investiert SunExpress in die Erweiterung seiner Kapazitäten und treibt den Ausbau seiner internationalen Präsenz weiter voran. Die Airline setzt diesen Sommer 77 Jets ein. Bis 2035 wird die Flotte auf 166 Flugzeuge anwachsen.

Die Fluggesellschaft strebt außerdem an, ihr Geschäft durch Partnerschaften weiter auszubauen, um saisonale Schwankungen auszugleichen und nachhaltig zu wachsen. Im Winter 23/24 hat das Unternehmen zwei seiner Flugzeuge an South African Airways verleast. Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll im Winter 24/25 mit vier Flugzeugen fortgesetzt werden. Gemeinsam mit Air Cairo hat SunExpress ein erfolgreiches Partnerschaftsmodell etabliert, bei dem SunExpress alle kommerziellen Aktivitäten der ägyptischen Fluggesellschaft übernimmt, während Air Cairo für den Betrieb verantwortlich ist. Erst kürzlich hat SunExpress dieses Partnerschaftsmodell als Blaupause genutzt und eine Vereinbarung mit Electra Airways, einer europäischen Charterfluggesellschaft mit Sitz in Bulgarien, zur Vermarktung ihrer Flüge für die Sommersaison 2025, 2026 und 2027 unterzeichnet.

SunExpress zum zweiten Mal als „Great Place to Work” ausgezeichnet

SunExpress wurde erneut als „Great Place To Work" ausgezeichnet. Die wiederholte Anerkennung unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Fluggesellschaft, die bestmögliche Unternehmenskultur zu fördern und die höchste Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.

In einer anonymen Befragung hat das unabhängige Great Place To Work® Institut die Unternehmenskultur und die Erfahrungen der Belegschaft erhoben und ausgewertet. Die Mitarbeiter bewerteten SunExpress unter anderem in den Bereichen Stolz auf das Unternehmen, Fairness, Vertrauen, Respekt und Zusammenhalt. Die Analysen vom Great Place To Work® Institut sind die weltweit umfassendste Untersuchung zu Unternehmenskultur und Mitarbeitererfahrungen.

SunExpress