Air Baltic fliegt von Genf nach Riga

Air Baltic Boeing 737 (Foto: Air Baltic)

Ab dem 3. Mai 2017 bietet Air Baltic drei Flüge pro Woche ab dem Flughafen Genf nach Riga an.

Geflogen wird mit einer Boeing 737-300 und einer Boeing 737-500. Die Flugdauer beträgt 2 Stunden und 40 Minuten. Einzeltickets sind ab 69,00 EUR einschließlich Flughafengebühr und Transaktionskosten erhältlich.

Bislang verbindet Air Baltic die Schweiz mit mehr als 60 Destinationen in Europa, der GUS und dem Nahen Osten über den Flughafen Zürich. Die Präsenz in der Schweiz soll nun mit der neuen Anbindung des Genfer Flughafens ausgeweitet werden.

Route Häufigkeit der Flüge Beginn Preis*, Basic Preis*, Premium Preis*,

Business Riga – Genf 3 Flüge wöchentlich 4. Mai 2017 69 EUR 159 EUR 539 EUR

* Günstigster Tarif, inkl. MwSt. und Service-Gebühren, auf www.airBaltic.com, nach Verfügbarkeit

Von ihrem Heimatflughafen Riga aus bedient Air Baltic über 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, der GUS und dem Nahen Osten. Darüber hinaus bietet Air Baltic Direktflüge von Tallinn und Vilnius aus an.

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