airBaltic baut Streckennetz aus

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

Für den Sommer 2019 nimmt airBaltic jeweils drei neue Direktflüge von Riga und Tallinn in das Streckennetz auf.

Um die wachsende Zahl an Destinationen zu bedienen, stationiert die lettische Fluggesellschaft zusätzlich zwei ihrer neuen Airbus A220-300 Flugzeuge ab der Sommersaison 2019 in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Ab Sommer 2019 fliegt airBaltic zu insgesamt sechs neuen Destinationen. Reisende können sich auf die Direktverbindungen von Riga nach Stuttgart, Dublin und Lemberg (Lviv) sowie von Tallinn nach Málaga, Brüssel und Kopenhagen freuen.

„Als baltische Fluggesellschaft planen wir, die Anzahl der Direktflüge von allen drei baltischen Standorten weiter zu erhöhen. Tallinn, Riga und Vilnius sollen über nur einen Stop mit fast jeder Destination der Welt verbunden werden. So profitieren auch Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von unserem Ausbau im Baltikum“, erklärt Martin Gauss, CEO von airBaltic die Hintergründe zum Ausbau des Streckennetzes. Bereits letztes Jahr erreichte die Verbindung Berlin-Riga Platz sechs der beliebtesten Direktflüge von airBaltic.

Mit zwölf Direktflügen ab Tallinn erhöht airBaltic ihr Angebot für Passagiere aus Estland und reagiert damit auf die gestiegenen Passagierzahlen des letzten Jahres: In 2018 hat die lettische Airline 447.000 estnische Passagiere befördert, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit ist Tallinn für die Fluggesellschaft aktuell der größte Markt nach Riga. Unter den Direktverbindungen ab Riga ist Tallinn neben Vilnius und Helsinki eine der beliebtesten Destinationen.

„Seit 2014 bauen wir unseren Flugbetrieb am Flughafen Tallinn weiter aus und freuen uns, dass immer mehr estnische Passagiere unsere Dienste nutzen. Mit zwei zusätzlichen, also insgesamt drei stationierten Flugzeugen in Tallinn können wir 2019 die zwölf Direktflüge erfolgreich gewährleisten“, so Martin Gauss.

Von Riga, Tallinn und Vilnius aus bedient airBaltic mehr als 70 Destinationen. Die zehn beliebtesten Destinationen im Jahr 2018 waren Amsterdam, Berlin, Moskau, Helsinki, London, Paris, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn und Vilnius. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von airBaltic in Europa, Skandinavien, der GUS und dem Nahen Osten.

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