airBaltic zieht positive Jahresbilanz

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

Die lettische Fluggesellschaft airBaltic konnte 2017 ihr operatives Ergebnis (EBIT) um 16,8 Millionen Euro auf insgesamt 20,2 Millionen Euro steigern.

Die EBIT-Marge betrug dabei 5,8 Prozent. Gleichzeitig erwirtschaftete die Airline einen Umsatz von 347,7 Millionen Euro, was einem Wachstum von 22 Prozent entspricht.

Die Anzahl der Passagiere stieg um 22 Prozent auf insgesamt 3,5 Millionen an. Die Netto-Einnahmen erreichten einen Wert von 4,6 Millionen Euro – im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 1,2 Millionen.

„Im vergangenen Jahr war airBaltic die klare Nummer Eins im Baltikum“, äußert sich Martin Gauss, CEO von airBaltic, zufrieden. „Diesen Kurs wollen wir fortsetzen, indem wir unser Streckennetz ausbauen und unsere Flotte um weitere Bombardier CS300-Jets ergänzen."

„Für den Flugverkehr von und nach Lettland spielt airBaltic eine entscheidende Rolle. Der Anteil der Luftfahrtindustrie an der lettischen Gesamtwirtschaft ist immens und wuchs 2017 im Vergleich zum Vorjahr nochmals an“, so Gauss weiter. „Unser Ziel ist es, die Marktführerposition im Baltikum weiter zu festigen und zusätzliche Verbindungen zwischen den baltischen Staaten und dem Rest der Welt zu schaffen."

Von Riga, Tallinn und Vilnius aus bedient airBaltic mehr als 70 Strecken. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von airBaltic in Europa, Skandinavien, der GUS und dem Nahen Osten.

Für Sommer 2018 hat airBaltic acht neue Ziele von Riga nach Malaga, Lissabon, Split, Bordeaux, Danzig, Almaty, Sotschi und Kaliningrad in ihren Flugplan aufgenommen. Darüber hinaus wurde eine neue Direktverbindung zwischen Tallinn und London eröffnet. Eine vollständige Übersicht zu den Flügen von airBaltic finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.airbaltic.com.