Besonderes Reiseerlebnis bei SunExpress

SunExpress Boeing 737 im Star Trek-Look (Foto: SunExpress)

Der Streamingdienst Paramount+ und SunExpress, die von Skytrax als beste Ferienfluggesellschaft Europas ausgezeichnete Airline, nehmen Urlauber auf eine ganz besondere Reise mit.

Alle Passagiere mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihr Ticket direkt auf sunexpress.com oder über die SunExpress App erworben haben und mit SunExpress von Antalya oder Izmir zurück in die DACH-Region reisen, erhalten ab sofort bis Ende des Jahres exklusiv einen Geschenkgutschein, der ihnen einen 30-tägigen Zugang zur Serien- und Filmvielfalt von Paramount+ auf all ihren Geräten gewährt. Das Angebot ist nur für Neukunden gültig. Die Gutscheine erhalten Reisende an Bord.

Gäste von SunExpress können in STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS in weit entfernte Galaxien aufbrechen, sich über die Rückkehr von Sylvester Stallone in der zweiten Staffel (ab 15.9.) der Mafiaserie TULSA KING freuen, sowie Abenteuer mit den tapferen Helden in PAW PATROL oder die Geschichte der Reggae-Legende in BOB MARLEY: ONE LOVE erleben.

Das Angebot ist Teil einer umfangreichen Partnerschaft zwischen SunExpress und Paramount+. Im Rahmen der Partnerschaft wurde bereits ein Flugzeug exklusiv im Design des Raumschiffs USS Enterprise aus der exklusiven Paramount+ Originalserie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS gestaltet.

„Mit dieser Partnerschaft reisen die Kundinnen und Kunden von SunExpress direkt in unser Content-Universum“, so Sabine Anger, Senior Vice President Streaming Northern & Central Europe bei Paramount. „Es freut uns, dass wir mit dieser Aktion die langjährige Paramount-Kooperation mit SunExpress so gelungen fortführen können. Gemeinsam gestalten wir eine neue Art des Reisens und Entertainments.“

„Live long and prosper. Wer das will, braucht großartige Ferien und tolles Entertainment. Da haben wir jetzt die beste Kombination. Unsere Gäste profitieren ab sofort exklusiv von einem 30-tägigen Streaming-Angebot unseres Partners Paramount+. Eine tolle Ergänzung zur Sonderbeklebung unseres Flugzeugs im Star Trek-Look und ein Aufbruch der erfolgreichen und langjährigen Partnerschaft zwischen SunExpress und Paramount in neue Welten“, kommentiert Benedikt Sieweke, Chief Marketing Officer von SunExpress.

Flugzeug im Paramount-Design weckt Lust auf weit entfernte Galaxien

Das Flugzeug mit der Kennung TC-SPO ist im Design des Raumschiffs USS Enterprise aus der exklusiven Paramount+ Originalserie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS gestaltet und im gesamten Streckennetz von SunExpress im Einsatz. Neben der außergewöhnlichen Flugzeugbeklebung sind auch die Gepäckfächer und Tische an Bord passend zur Partnerschaft gestaltet. Fluggäste werden von Captain Michael Burnham aus STAR TREK: DISCOVERY, Sylvester Stallone in TULSA KING und Marshall und Skye aus PAW PATROL in luftiger Höhe begleitet.

Die Fluggesellschaft, die 2024 von Skytrax wieder als „Beste Ferienfluggesellschaft Europas“ ausgezeichnet wurde, hat in der Vergangenheit bereits mehrere Sonderbeklebungen mit Paramount aufgelegt. Zuletzt waren die starken Welpen von PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm am Himmel zu sehen. Zuvor waren die Stars von SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung zu Gast „an Bord“.

Über Paramount+

Paramount+ ist der globale Abo-Streamingdienst von Paramount und bietet eine Fülle von Premium-Unterhaltung für Zuschauer*innen aller Altersgruppen. International bietet der Streaming-Dienst eine umfangreiche Bibliothek von Original-Serien, Hit-Shows und beliebten Filmen aus allen Genres von weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und der Smithsonian Channel™. Das Angebot ist derzeit in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, der Karibik, Lateinamerika, Österreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten verfügbar. Weitere Informationen über Paramount+ finden sie unter paramount.de.

Über SunExpress

SunExpress wurde 1989 als Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines gegründet und ist mit 35 Jahren Erfahrung und Know-how im Ferienfluggeschäft der touristische Botschafter zwischen der Türkei und Europa. SunExpress fliegt auf 200 Strecken in 35 Länder und befördert jährlich mehr als 12 Millionen Passagiere. Mit Hauptsitz in Antalya und Frankfurt sowie Basen in Izmir und Ankara beschäftigt SunExpress rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. SunExpress wurde in der jüngsten weltweiten Umfrage von Skytrax als „Beste Freizeitfluggesellschaft in Europa" ausgezeichnet. Weitere Informationen über SunExpress finden Sie unter www.SunExpress.com.