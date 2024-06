SunExpress wird ausgezeichnet

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2024 wieder zur „Best Leisure Airline in Europe“ gekürt.

Das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines hatte diesen Titel bereits im Jahr 2023 inne, 2022 war der Ferienspezialist sogar als „World’s Best Leisure Airline“ ausgezeichnet worden.

„Wir freuen uns, dass wir erneut die beste Ferienfluggesellschaft Europas sind. Die Auszeichnung bestätigt unser kontinuierliches Engagement, unseren Passagieren mit viel Herz und Leidenschaft ein erstklassiges und angenehmes Reiseerlebnis zu bieten“, betont Max Kownatzki, CEO von SunExpress. „Ich möchte allen unseren treuen Gästen sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür danken, dass sie uns erneut zu diesem Erfolg verholfen haben. Wir werden auch zukünftig mit der gleichen Begeisterung und dem gleichen Qualitätsanspruch in unsere Produkte und Dienstleistungen investieren - sowohl in der Luft als auch am Boden.“

Zehn neue Strecken aus dem DACH-Raum in die Türkei im Sommer 2024

SunExpress verbindet im Jahr 2024 auf insgesamt 200 Strecken 68 Ziele in 35 Ländern. In der Sommersaison 2024 hat die Airline ihr Streckennetz um 28 neue Routen erweitert, auf die DACH-Region entfallen davon 10 Strecken. Aus dem deutschsprachigen Raum bedient SunExpress in diesem Sommer damit insgesamt 117 Strecken von 21 Abflughäfen zu 18 Zielen in der Türkei.

Die Türkei zählt auch in diesem Jahr wieder zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Als führende Airline zwischen der DACH-Region und der Türkischen Riviera und Anatolien befördert SunExpress jährlich über die Hälfte der Reisenden aus Deutschland in die Türkei*. Der Ferienspezialist erwartet bis Ende des Jahres insgesamt mehr als 15 Millionen Passagiere. 8,4 Millionen davon sollen auf Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entfallen.

Die World Airline Awards 2024

Die Skytrax World Airline Awards wurden 1999 ins Leben gerufen und gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“. Bei der weltweit größten Umfrage zur Zufriedenheit von Passagieren stimmen Reisende aus aller Welt ab, um die besten Fluggesellschaften zu ermitteln. Die Online-Kundenbefragung wurde von September 2023 bis Mai 2024 unter Fluggästen aus über 100 Ländern durchgeführt. In diesem Jahr werden die unabhängigen Auszeichnungen zum 25. Mal verliehen.