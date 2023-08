El Al mit kleinerem Verlust

El Al Israle Airlines kann dank einer Umsatzzunahme von 26% ihren Verlust für das 4. Quartal stark verkleinern.

Die führende Airlines Israels schloss das vierte Quartal mit einem Netto-Verlust von US$ 8,4 Millionen ab, in derselben Periode ein Jahr zuvor waren es noch US$ 15,9 gewesen. Die Einkünfte stiegen von US$ 416,7 Mio auf US$ 524,3 Mio, während die Betriebskosten, hauptsächlich wegen den hohen Treibstoffpreisen, um 23% anstiegen.