Phenom 300 macht Bruchlandung

Embraer Phenom 300 Unfallflugzeug Hawthorne Airport in Kalifornien (Foto: Aero Images)

Am 27. Dezember 2022 schoss ein Privatjet vom Typ Embraer Phenom 300 auf dem Hawthorne Airport in Kalifornien über das Landebahnende hinaus, die sieben Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Der zweimotorige Businessjet vom Typ Embraer Phenom 300 startete am Dienstagnachmittag, den 27. Dezember 2022, auf dem Jackson Hole Airport im Bundesstaat Wyoming zu einem Flug nach Kalifornien zum Hawthorne Airport. Nach dem Aufsetzen auf der Landebahn 25 gelang es dem Piloten nicht, die Maschine vor dem Pistenende zu stoppen, der Kleinjet mit sieben Personen an Bord schießt über das Pistenende hinaus, kracht in die Antennen des Instrumentenlandesystems und kam dort zu einem abrupten Stopp. Das Flugzeug wurde bei der Bruchlandung stark beschädigt. Der Pilot und die sechs Passagiere blieben bei dem Landeunfall unverletzt. Der Unfall ereignete sich am frühen Abend um 18:29 Uhr Lokalzeit.

Embraer Phenom 300 Bruchlandung Hawthorne Airport (Foto: NTSB)

Das Flugzeug

Bei dem Unfallflugzeug handelt es sich um den Phenom 300 Businessjet mit der US-amerikanischen Kennung N16DF. Die Maschine mit der Baunummer 50500167 wurde im Jahr 2013 in Verkehr gesetzt. Der zweimotorige Jet wurde bei dem Landeunfall mittelschwer beschädigt.

Das Wetter

Zum Landezeitpunkt herrschte problemloses Wetter für eine Landung auf der Westpiste 25. Die Sicht lag bei mehr als 10 Kilometern, die Wolkenbasis lag auf einer Höhe von gut 1000 Metern und es regnete leicht. Der Wind kam aus östlicher Richtung mit einer Stärke von 3 Knoten (4 km/h). Die Phenom 300 hatte während der Landung auf der 1278 Meter langen Piste also einen leichten Rückenwind, was in der Regel aber absolut verkraftbar ist.

METAR

KHHR 280153Z 00000KT 8SM OVC031 16/13 A2992 RMK AO2 RAB39E51 SLP133 P0000 T01560133

KHHR 280220Z 09003KT 7SM -RA FEW007 SCT013 OVC029 16/13 A2993 RMK AO2 RAB19 P0001 T01560133

KHHR 280253Z 07003KT 5SM -RA BKN019 OVC027 14/12 A2994 RMK AO2 RAB19 SLP137 P0004 60006 T01440117 55007

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