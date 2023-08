Schneesturm verursacht Airlines neue Probleme

Ein heftiger Schneesturm hat an der Ostküste der USA nicht nur im Luftverkehr für einigen Tumult gesorgt.

Die wahren Konsequenzen des Sturms und den damit zusammenhängenden Ausfällen für die Airlineindustrie werden sich erst in einigen Monaten zeigen, wenn die ersten Quartale abgeschlossen werden. Jim Corridore, ein Analist der Standard & Poors, meinte, die Kosten für den Monat Februar würden mit Sicherheit nicht unbedeutend ansteigen. Die in dieser Woche vom Schnee am schlimmsten betroffenen Airlines sind die, die ihre grossen HUBs nahe Washington DC, in Philadelphia und New York haben. Dies sind unter anderem Delta Air Lines, American Airlines, United und Continental. Delta hatte gestern morgen bekannt gegeben, dass sie 75 Flüge gestrichen habe, bei United sollen es gestern 800 Flüge gewesen sein. Ein anderer Analist, Basili Alukos von Morningstar, meinte, sollten die Passagiere in den nächsten Tagen auf anderen Flügen untergebracht werden können, sollte sich der Schaden in Grenzen halten, da der Monat Februar ohnehin nicht zu den Hochsaison Zeiten gehöre.