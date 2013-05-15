WestJet meldet bessere Nachfrage

WestJet hat im April 2013 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,4 Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 3,2 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2012 von 1,874 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,013 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 3,2 Prozentpunkte auf 1,666 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 3,2 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im April 1,5 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,2 Prozent. WestJet betreibt 102 Boeing 737, bis 2018 werden noch 33 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. Ab dem Sommer 2013 wird WestJet über ihre neu gebildete Regionaltochter auch Q400 betreiben.