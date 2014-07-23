WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet hat im Juni 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 4,3 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um fünf Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2013 von 1,948 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,032 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um fünf Prozent auf 1,572 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent verbessert.

WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737, bis 2018 werden noch rund 30 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit Q400 Turboprops fliegt.