WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet hat im Oktober 2013 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 8,1 Prozent ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2012 von 1,724 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,864 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 5,4 Prozent auf 1,476 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober 2013 konnte WestJet 1,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 62.000 mehr als im Vorjahresoktober. Die Auslastung erreichte im Oktober 79,2 Prozent und verschlechterte sich somit um zwei Prozentpunkte. WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737 und beschäftigt rund 9.600 Mitarbeiter. Im Sommer hat WestJet ihre Tochter Encore mit Q400 Turboprops auf die Strecke geschickt.