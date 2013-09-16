WestJet meldet leicht tiefere Auslastung

Bei WestJet Airlines aus Kanada ging die Auslastung im August 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um ein Prozent leicht zurück.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas waren im August zu 87,9 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum August 2012 einem leichten Rückgang von einem Prozentpunkt. Die Nachfrage stieg um 11,5 Prozent auf 1,884 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 12,8 Prozent auf 2,144 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. Im August 2013 konnte WestJet rund 1,8 Millionen an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. WestJet betreibt 102 Boeing 737, bis 2018 werden noch 33 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. Seit Ende Juni betreibt WestJet unter ihrer neu gebildeten Regionaltochter Encore auch Bombardier Q400 Verkehrsflugzeuge.