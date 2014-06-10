WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet hat im Mai 2014 das Angebot verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um 4,1 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 4,8 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Mai 2013 von 1,926 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,005 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 4,8 Prozent auf 1,584 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent verbessert. Im Mai flogen mit WestJet rund 1,6 Millionen Passagiere, 77.000 mehr als im Vorjahresmai.

WestJet betreibt mehr als 100 Boeing 737, bis 2018 werden noch rund 30 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit Q400 Turboprops fliegt.