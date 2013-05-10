WestJet will weitere Boeing 737 beschaffen

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Kaufabsicht von zehn weiteren Boeing 737-800 bekannt gegeben.

WestJet hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer eine Kaufabsichtserklärung für zehn Boeing 737-800 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Neuauftrag einem Wert von 891 Millionen US Dollar. WestJet betreibt 102 Boeing 737, bis 2018 werden noch 33 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. Ab dem Sommer 2013 wird WestJet über ihre neu gebildete Regionaltochter auch Q400 betreiben.