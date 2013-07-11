WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet hat im Juni 2013 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 11,3 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,3 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2012 von 1,750 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,948 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 8,3 Prozent auf 1,497 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf schwache 76,8 Prozent verschlechtert.

WestJet betreibt 102 Boeing 737, bis 2018 werden noch 33 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. Seit Ende Juni betreibt WestJet unter ihrer neu gebildeten Regionaltochter Encore auch Bombardier Q400 Verkehrsflugzeuge.