WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet hat im Mai 2013 das Angebot verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um 9,1 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,2 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Mai 2012 von 1,765 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,926 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 8,2 Prozent auf 1,512 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent verschlechtert. Im Mai flogen mit WestJet rund 1,5 Millionen Passagiere, 110.000 mehr als im Vorjahresmai. WestJet betreibt 102 Boeing 737, bis 2018 werden noch 33 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. Seit Ende Juni betreibt WestJet unter ihrer neu gebildeten Regionaltochter Encore auch Bombardier Q400 Verkehrsflugzeuge.