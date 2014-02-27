WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet hat im Januar 2014 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 8,3 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,4 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2013 von 2,041 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,211 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 8,4 Prozent auf 1,789 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen blieb mit 80,9 Prozent konstant. Mit WestJet flogen im Januar 1,6 Millionen Passaagiere, dies entspricht einem Plus von 8,8 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit WestJet 18,5 Millionen Passagiere, 1,1 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. WestJet betreibt 100 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 9.600 Mitarbeiter. Seit diesem Sommer betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore mit Q400 Turboprops.