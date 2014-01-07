WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet hat im Dezember 2013 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,4 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 7,2 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Dezember 2012 von 2,006 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,155 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,2 Prozent auf 1,760 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung verschlechterte sich nur ganz leicht um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,7 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit WestJet 18,5 Millionen Passagiere, 1,1 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

WestJet betreibt 100 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 9.600 Mitarbeiter. Seit diesem Sommer betreibt WestJet die Tochterunternehmung Encore mit Q400 Turboprops.