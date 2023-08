SAS einigt sich mit Bombardier

Nach den Landeunfällen mit den Q400 Linienflugzeugen nahm SAS die Maschinen ziemlich rasch aus dem aktiven Flugdienst und forderte vom Flugzeughersteller eine Entschädigung.