Ryanair kürzt Winterflugplan

Ryanair will ihr Angebot am Flughafen London Stansted diesen Winter aufgrund hoher Kosten und tiefer Nachfrage drastisch verkleinern.

Die Airline meldete, sie werde ab Oktober bis März nur noch 24 statt der bislang 40 Flugzeuge am Stansted Airport stationiert lassen. Damit verkleinert sich das Angebot des Low-Cost-Carriers um beinahe einen Drittel. CEO Michael O Leary macht die britische „Touristen-Steuer“ für die Entscheidung verantwortlich und den in seinen Augen ineffizienten Flughafenbetrieb. Bereits im letzten Winter hatte Ryanair ihre Flotte an besagtem Flughafen von 40 auf 28 gekürzt. Experten haben diesen Schritt angesichts der Krise in der Luftfahrtindustrie bereits lange vorausgesehen.

