Alaska Airlines mit soliden Verkehrszahlen

Im Juli 2012 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,769 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,4 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Juli 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, gegenüber dem Vorjahresjuli stieg die Nachfrage um 8,8 Prozentpunkte auf 2,308 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 8,3 Prozentpunkte auf 2,598 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf sehr gute 88,6 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 624.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 1,3 Prozentpunkten entspricht.