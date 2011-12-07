Alaska Airlines meldet Passagierzunahme
07.12.2011 BGRO
Im November 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,433 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle im Berichtsmonat zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,1 Prozent.Alaska Airlines konnte im November 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 7,8 Prozentpunkte auf 1,842 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 4,8 Prozentpunkte auf 2,133 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf solide 86,4 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 526.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 3,8 Prozent entspricht.