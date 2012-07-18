Alaska Airlines meldet solide Zahlen

Im Mai 2012 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,566 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 11,2 Prozent auf 2,058 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 8,5 Prozentpunkte auf 2,369 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um gut 2,2 Prozentpunkte auf solide 86,9 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 549.000 Fluggäste, was einer Zunahme von 0,4 Prozentpunkten entspricht.