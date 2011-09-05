Alaska Airlines meldet guten August

Im August 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,698 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle im Berichtsmonat August zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,0 Prozent.

Alaska Airlines konnte im August 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um knapp acht Prozent auf 2,105 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,4 Prozent auf 2,385 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um knapp zwei Prozentpunkte auf solide 88,3 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 610.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 4,8 Prozent gleichkommt.