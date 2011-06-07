Alaska Airlines meldet solide Zahlen
07.06.2011 BGRO
Im Mai 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,483 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 8,4 Prozent.Alaska Airlines konnte im Mai 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 11,7 Prozent auf 1,850 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,4 Prozent auf 2,184 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um gut 3 Punkte auf solide 84,7 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 547.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 1,3 Prozent entspricht.