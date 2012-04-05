Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im März 2012 eine durchschnittliche Auslastung von hohen 88,8 Prozent. Im Berichtsmonat März stiegen bei der Airline aus Seattle 1,580 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im März 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 4,7 Prozentpunkte auf 2,060 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um drei Prozentpunkte auf 2,319 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 88,8 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 571.000 Fluggäste, dies entspricht einem Rückgang von vier Prozentpunkten.