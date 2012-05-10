Alaska Airlines meldet Verkehrsanstieg

Alaska Airlines meldet im April 2012 eine durchschnittliche Auslastung von hohen 87,4 Prozent. Im Berichtsmonat April stiegen bei der Airline aus Seattle 1,514 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von drei Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um 6,3 Prozentpunkte auf 1,986 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 3,1 Prozentpunkte auf 2,272 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 531.000 Fluggäste, dies entspricht einem Rückgang von 2,9 Prozentpunkten.