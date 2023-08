Alaska Airlines meldet Junizahlen

Im Juni 2012 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,672 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,8 Prozentpunkten.

Alaska Airlines konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 10,6 Prozentpunkte auf 2,187 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,5 Prozentpunkte auf 2,489 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um gut 2,5 Prozentpunkte auf solide 87,9 Prozent. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 9,027 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 4,5 Prozent mehr als in der selben Vorjahresperiode. Die Tochter Horizon Air transportierte im Juni 583.000 Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 4,7 Prozent.