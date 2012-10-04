Alaska Airlines meldet soliden September

Im September 2012 konnte Alaska Airlines leicht zulegen, 1,460 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle ein, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozentpunkt.

Alaska Airlines konnte im September 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um gut fünf Prozentpunkte auf 1,899 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um fünf Prozentpunkte auf 2,260 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf solide 84,0 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte rund 547.000 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,6 Prozentpunkten. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines 14,012 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von vier Prozentpunkten.