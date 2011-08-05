Alaska Airlines meldet mehr Passagiere
05.08.2011 BGRO
Im Juli 2011 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,695 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,7 Prozent.Alaska Airlines konnte im Juli 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 6,8 Prozent auf 2,122 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,5 Prozent auf 2,399 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um gut einen Prozentpunkt auf solide 88,5 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 586.000 Fluggäste, was einer Abnahme von 9,1 Prozent entspricht.