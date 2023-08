Nacht der Flugsicherung am 23. Mai 2012

Am 23. Mai öffnet skyguide die Türen ihres Kontrollzentrums in Dübendorf anlässlich der "Nacht der Flugsicherung". Interessierte haben die Gelegenheit, einen vertieften Einblick in die Schweizer Flugsicherung zu gewinnen.

Alles was Sie schon immer über skyguide und die Flugsicherung wissen wollten, erfahren Sie am 23. Mai zwischen 18 und 23 Uhr aus erster Hand. Flugverkehrsleiterinnen und –leiter informieren über ihren Beruf und bieten Führungen durch den Betrieb an. Interessierte zwischen 14 und 30 Jahren können an diesem Abend ihre Fragen direkt den Spezialisten stellen. Diese berichten aus ihrem spannenden und verantwortungsvollen Berufsalltag. Zudem verlost skyguide eine Turmbesichtigung am Flughafen Zürich. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung mit oder ohne Begleitperson unter: diesem LINK