Mit Pegasus von Graz nach Istanbul

Pegasus Airlines Boeing 737-10 (Foto: Boeing)

Pegasus, eine der führenden Billigfluggesellschaften Europas, hat eine spannende neue Verbindung zwischen der Kulturhauptstadt der Türkei, Istanbul, und Graz, der Hauptstadt der Steiermark, gestartet.

Geflogen wird dreimal wöchentlich, jeweils dienstags, freitags und sonntags. Mit über 41 Millionen Passagier:innen ist der Flughafen Sabiha Gökçen, nach dem Flughafen Istanbul, der zweitgrößte Flughafen der Türkei und dient als Hauptdrehkreuz von Pegasus.

Emre Pekesen, Group Director Sales and Network Planning bei Pegasus Airlines: „Wir freuen uns, zwei so kulturell vielseitige Destinationen wie Graz und Istanbul mit unserer neuen Pegasus-Strecke zu verbinden. Unsere Gäste haben nun eine größere Auswahl an Reisezielen, ega,l ob sie geschäftlich oder privat unterwegs sind. Sie fliegen komfortabel mit einer der jüngsten Flugzeugflotten der Welt und profitieren von unserem umfassenden Streckennetz über Europa, den Nahen Osten, Nordafrika und darüber hinaus – von Amman und Dubai bis Shiraz und Sharm El Sheikh. Auch die Sommer-Hotspots der Türkei wie Bodrum, Izmir, Antalya und Dalaman sind leicht erreichbar. Wir freuen uns darauf, alle an Bord willkommen zu heißen!“

Mit einer Flugzeit von nur zwei Stunden und 15 Minuten können Passagier:innen, die zwischen diesen beiden Zentren reisen, nun auf das wachsende Streckennetz von Pegasus mit Inlands- und internationalen Flügen zugreifen, darunter Istanbul, die berühmte Stadt auf zwei Kontinenten – Europa und Asien.

Stadtrat Manfred Eber informiert: „Die Direktverbindung zwischen Graz und Istanbul bringt mehr Auswahl für Reisende und macht unsere Stadt international noch sichtbarer. Davon profitieren nicht nur Touristinnen und Touristen, sondern auch Unternehmen mit internationalen Kontakten. Solche Angebote machen Graz attraktiver – als Reiseziel, Wirtschaftsstandort und Lebensraum.“

Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz, erklärt: „Die neue Anbindung an den Flughafen Sabiha Gökçen eröffnet Reisenden ab Graz ab sofort neue Möglichkeiten. Als neuer Hub im Süden stehen unseren Incoming- und Outgoing-Passagier:innen nun zusätzlich zum bisherigen Angebot 151 Destinationen in 54 Ländern zur Verfügung. Neben den bisher mehr als 30 Destinationen des Graz Airport im Sommerflugplan 2025 ist dies eine perfekte Ergänzung zu den seit Jahren via Linienflug erreichbaren großen Hubs wie Frankfurt, Wien und München, mit denen Passagier:innen nun mehr als 200 Ziele weltweit erreichen können.“

Und Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport präzisiert: „Alleine Pegasus Airlines, der führende Low-Cost-Carrier der Türkei, bieten von ihrer Basis Sabiha Gökçen Umsteigemöglichkeiten zu über 30 Zielen innerhalb der Türkei und zu vielen interessanten Destinationen z. B. in Asien und Afrika mit einer Umsteigezeit von höchstens drei Stunden an. Und Istanbul selbst, die unglaublich faszinierende und vielfältige Stadt, die sich auf zwei Kontinente erstreckt, ist natürlich auch mehrmals eine Reise wert!“

Flughafen Graz