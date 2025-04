Mit Pegasus von Graz nach Antalya

Pegasus Airlines Boeing 737-10 (Foto: Boeing)

Ab sofort fliegt ab dem Flughafen Graz auch Pegasus Airlines bis zu vier Mal pro Woche nach Antalya.

Antalya ist in diesem Sommer eindeutig die Urlaubsdestination mit dem höchsten Sitzangebot ab Graz. Bis zu acht Mal pro Woche hebt ein Flugzeug in die türkische Tourismusmetropole ab.

Neben der Fluglinie SunExpress, die schon in den letzten Jahren Partner des Graz Airport war, macht den Direktflug ins Urlaubsglück nun auch die türkische Pegasus Airlines möglich.

Durch die vielen Flüge zwischen Graz und Antalya kann die Urlaubslänge sehr individuell gestaltet werden, ein Vorteil für alle, die nicht die klassischen ein- oder zwei Wochen buchen können oder wollen,

erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Pegasus Airlines nun einen zweiten starken Partner für diese beliebten Flüge an Bord haben.

Flugtage:

Pegasus: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag.

Sun Express: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag

Über Pegasus Airlines

Pegasus Airlines ist der führende Low-Cost-Carrier und die zweitgrößte Fluggesellschaft in der Türkei und bietet sowohl Charter- als auch Linienflüge an. Neben rund 37 innertürkischen Zielen werden 150 Destination in 53 Ländern, unter anderem in Europa, Asien und Afrika angeflogen.