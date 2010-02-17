Update Lufthansa

Die Piloten der Deutschen Lufthansa haben einem viertägigen Streik zugestimmt.

Jetzt ist es entschieden: Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit der Lufthansa Piloten will mit einem Streik, der vier Tage andauern soll, gegen Lohnverträge und die potentielle Abwanderung von Stellen demonstrieren. Die Piloten gaben bekannt, der Streik werde am Montag um Mitternacht beginnen. Mehr als 90 Prozent der Gewerkschafter von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings hätten sich für die Niederlegung der Arbeit ausgesprochen. Die Leitung der Airline war zurzeit für keinen Kommentar verfügbar. Ein Streik könnte bei der Deutschen Lufthansa alleine 4.500 Piloten betreffen und sowohl national und europaweit, als auch international zu massiven Unterbrechungen im Flugverkehr führen.