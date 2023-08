Germanwings fliegt trotz Pilotenstreik bei Lufthansa

Auch German Wings würde durch den Pilotenstreik bei Lufthansa getroffen, Streik bedingt müssten jedoch lediglich ein Drittel der Flüge abgesagt werden.

Germanwings will trotz des für ab kommenden Montag angekündigten Streiks zwei Drittel aller geplanten Flüge absolvieren. Um die Auswirkungen des Ausstands auf die Kunden so gering wie möglich zu halten, hat die Airline einen Ersatzflugplan vorbereitet. Dieser sieht vor, dass im Streikzeitraum von Montag bis Donnerstag über 400 Flüge angeboten werden. Im normalen Flugplan wären es in der betroffenen Zeit circa 600 Verbindungen gewesen. Germanwings bietet Gästen, die wegen des Streiks von Flugstreichungen betroffen sind, eine kostenlose Umbuchung auf ein anderes zeitnahes Reisedatum an. Voraussetzung hierfür ist, dass der ursprüngliche Flug bis einschließlich 16. Februar 2010 gebucht wurde, dass das neue Reisedatum vor dem 25. März 2010 liegt und die Start- und Zielpunkte der Reise nicht verändert werden. Vom Streik betroffene Kunden können ihr Ticket selbstverständlich auch stornieren und erhalten den Ticketpreis erstattet. Die Fluggesellschaft bedauert alle Unannehmlichkeiten, die den Fluggästen wegen des Streiks entstehen, sehr. Link: Ersatzflugplan und Auskunftsnummer