Lufthansa weitere Streiks vorerst abgewendet

Passagiere von Lufthansa müssen in den nächsten Tagen keine Streikbedingten Flugstreichungen mehr befürchten.

Die beiden streitbaren Sozialpartner haben sich für neue Verhandlungen ausgesprochen und wollen gemeinsam eine vertretbare Lösung für beide Seiten finden. Am 22. Februar 2010 legten die Flugzeugführer für einen Tag ihre Arbeit nieder und bestreikten ihre Arbeitgeberin, durch den Pilotenstreik sah sich Lufthansa gezwungen am diesem Montag mehr als 900 Flüge zu streichen, der Flugbetrieb brauchte vier Tage um sich wieder einzupendeln. Jetzt wird wieder verhandelt und beide Parteien sind zuversichtlich eine Lösung finden zu können.