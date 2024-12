Mit Pegasus von Dortmund nach Antalya

Pegasus Airlines (Foto: Pegasus Airlines)

Der Low-Cost-Carrier Pegasus Airlines erweitert für Reisende vom Dortmund Airport das Destinationsangebot.

Ab dem kommenden Sommerflugplan steuert die türkische Fluggesellschaft nicht nur den großen Drehkreuz-Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen an, sondern auch die populäre Ferienregion Antalya.

Mit Start zum 15. April 2025 nimmt der Low-Cost-Carrier die neue Strecke in den Flugplan auf. Die beliebte Urlaubsregion an der türkischen Riviera wird von Pegasus künftig bis zu fünfmal wöchentlich angeflogen und ergänzt so das vorhandene Antalya-Angebot von SunExpress. Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, erklärt:

Die Nachfrage nach Flügen in die Türkei ist nicht nur ungebrochen, sondern wächst stetig. In Kooperation mit Pegasus wollen wir dem Trend mit dem entsprechenden Angebot nachkommen. Die zusätzlichen Flüge nach Antalya bieten Passagieren aus Dortmund nun noch mehr Möglichkeiten, das beliebte Sonnenziel an der Mittelmeerküste zu bereisen.

Ebenso wie Istanbul fungiert auch der Flughafen in Antalya für Pegasus als Drehkreuz und bietet Anschlussflüge zu weiteren Destinationen. Ergänzt durch die Verbindungen von SunExpress geht es ab April künftig bis zu 12-mal pro Woche zur sonnigen Küstenstadt.