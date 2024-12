Boeing mit Großauftrag von Pegasus

Pegasus Airlines Boeing 737-10 (Foto: Boeing)

Pegasus Airlines hat bei Boeing 100 Boeing 737-10 in Auftrag gegeben. In die Bestellung wurden auch 100 Vorkaufsrechte auf dieses Muster eingehandelt.

Boeing und Pegasus Airlines gaben bekannt, dass die führende Billigfluggesellschaft der Türkei ihre Schmalrumpfflotte mit einer Bestellung von bis zu 200 737 MAX-Flugzeugen erweitern und modernisieren wird. Der Kauf der Fluggesellschaft umfasst eine Festbestellung von 100 737-10-Jets – plus Optionen für 100 weitere.

Als größtes Modell der 737 MAX-Familie kann die 737-10 bis zu 230 Passagiere mit einer Reichweite von bis zu 5.740 km (3.100 nautische Meilen) befördern und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch und die Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzt, um 20 % senken. Die Effizienz und Flexibilität des Flugzeugs wird es Pegasus Airlines ermöglichen, mehr Passagiere auf mehr Strecken zu bedienen, und zwar mit den niedrigsten Kosten pro Sitzplatz aller Schmalrumpfflugzeuge.

„Boeing-Flugzeuge sind seit dem Einstieg von Pegasus in die Luftfahrtindustrie im Jahr 1990 ein wesentlicher Bestandteil unseres Betriebs“, sagte Güliz Öztürk, CEO von Pegasus Airlines. „Wir freuen uns, unsere Flotte mit dem neuen Flugzeugmodell Boeing 737-10 zu erweitern. Wir investieren weiterhin in unsere Flotte im Einklang mit unseren Wachstumszielen in der Türkei und weltweit und erweitern unser Netzwerk durch die Einführung neuer Routen.“

Öztürk fügte hinzu: „Im Rahmen unserer Vereinbarung mit Boeing haben wir insgesamt 200 Boeing 737-10-Flugzeuge bestellt. Die ersten 100 Flugzeuge sind Festbestellungen und wir werden in den kommenden Jahren prüfen, ob wir die verbleibenden 100 Flugzeugoptionen in Festbestellungen umwandeln können, basierend auf den Marktbedingungen und den Anforderungen unserer Flotte.“

Pegasus Airlines nahm den Betrieb vor fast 35 Jahren mit der Boeing 737 Classic auf. Die 737-10 wird die Flotte der Fluggesellschaft an 737 der nächsten Generation ergänzen, indem sie betriebliche Gemeinsamkeiten und Flexibilität bietet, um der wachsenden Reisenachfrage gerecht zu werden.

„Wir sind seit der Gründung ein stolzer Partner von Pegasus Airlines und freuen uns, sie als neuesten 737 MAX-Kunden begrüßen zu dürfen“, sagte Stephanie Pope, Präsidentin und CEO von Boeing Commercial Airplanes. „Wir schätzen ihr Vertrauen in das Boeing-Team und freuen uns darauf, mit der 737-10 ihr Versprechen von mehr Effizienz, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zu erfüllen.“

Da Billigflieger weiterhin das regionale Wachstum und die Konnektivität fördern, wird die 737-10 Pegasus Airlines dabei unterstützen, neue Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Zentralasien und Afrika zu erschließen. Boeings Commercial Market Outlook prognostiziert, dass europäische und zentralasiatische Betreiber in den nächsten 20 Jahren fast 7.900 Schmalrumpfflugzeuge erhalten werden.