Mit Pegasus Airlines von Dortmund nach Antalya

Pegasus Airlines (Foto: Pegasus Airlines)

Pünktlich zu den Osterferien startete vorgestern Abend der erste Flug von Pegasus Airlines ab Dortmund nach Antalya und markierte damit den Beginn einer neuen Verbindung.

Der türkische Low-Cost-Carrier bedient die Strecke vorerst bis zum Ende des Sommerflugplans bis zu sechsmal die Woche. Nach der Landung und einer feierlichen Wassertaufe des Flugzeugs wurde die sechsköpfige Crew auf dem Vorfeld begrüßt. Nach Istanbul ist Antalya die zweite Destination, die Pegasus ab Dortmund ansteuert. „Dass Pegasus nun das Türkei-Streckennetz ab Dortmund verdichtet, ist nicht nur eine Bereicherung für den Flughafen und die Urlauber die gerne Reisen an die Mittelmeerküste unternehmen. Auch für die große türkische Community im Ruhrgebiet und der Umgebung ist es eine weitere Möglichkeit, Sonne zu tanken und gleichzeitig Familie und Freunde in der Heimat zu besuchen“, erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales.

Die Beliebtheit der Türkei als Urlaubsland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das Tourismusangebot entwickelt sich sehr dynamisch und 2024 verzeichnete die Türkei ein Tourismus-Rekordjahr, wobei Deutschland zu den größten Quellmärkten zählt. Insbesondere der Süden der Türkei, auch bekannt als Türkische Riviera, zieht zahlreiche Besucher an und zählt zu den am stärksten nachgefragtesten Urlaubszielen.

Die türkische Hafenstadt ist bekannt für lange Sandstrände und ein ganzjährig mildes Klima mit bis zu 300 Sonnentagen jährlich. Als moderne Großstadt mit reicher Geschichte bietet Antalya zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die historische Altstadt, das antike Hadrianstor, das imposante Taurus-Gebirge und den malerischen Düden-Wasserfall. Zudem können Reisende vor Ort die vielfältige türkische Küche authentisch erleben.

Pegasus Airlines ist eine der führenden Low-Cost-Airlines der Türkei und bietet neben Istanbul und Antalya zahlreiche weitere Destinationen, von denen viele per Umstieg auch ab Dortmund erreichbar sind. Insgesamt verfügt die Airline über 146 Ziele in 53 Ländern. Zusätzlich zu den Verbindungen von Pegasus startet im Sommerflugplan auch SunExpress bis zu neunmal wöchentlich ab Dortmund nach Antalya.

Flughafen Dortmund