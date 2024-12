Ab Dortmund nach Chişinău

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit dem Start des Fluges W4 3944 freut sich der Dortmund Airport über die geglückte Wiederaufnahme der Flugverbindung von Wizz Air nach Chişinău.

Am frühen Nachmittag hob der Airbus aus Dortmund in Richtung Moldau ab. Die 530.000 Einwohner zählende Stadt ist ab sofort wieder montags, mittwochs und freitags per Direktflug erreichbar. Mit dieser erneuerten Verbindung unterstreicht der Dortmund Airport abermals seine Rolle als wichtiges Drehkreuz für Reisen nach Osteuropa und bietet sowohl Geschäftsreisenden als auch Touristen Möglichkeiten, die kulturellen und wirtschaftlichen Schätze der Region zu entdecken.

Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, betont: „Die Wiederaufnahme der Verbindung stellt für viele Menschen einen wichtigen Routenpunkt dar. Aufgrund der geografischen Lage von Chişinău bietet die Strecke nicht nur direkten Zugang zur Republik Moldau, sondern fungiert auch als Tor zu nahegelegenen Regionen wie der Ukraine und Rumänien." Mit der Fortführung der Strecke kann der Flughafen das Destinationsangebot nicht nur um ein weiteres Reiseziel ergänzen, sondern ebenfalls um ein neues Land.

Chişinău, die Hauptstadt der Republik Moldau, ist bekannt für eine lebendige Kultur, weitläufige Grünflächen und eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, darunter der malerische „Stefan-cel-Mare-Park" und die majestätische „Kathedrale der Geburt des Herrn". Insbesondere für Weinliebhaber ist eine Reise nach Chişinău ein Muss und der ideale Ausgangspunkt, um die reiche Weintradition des Landes zu erkunden – etwa mit einem Besuch der Weinkeller von Cricova, die zu den größten und beeindruckendsten der Welt zählen.

Flughafen Dortmund